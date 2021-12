Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta tente une énorme opération avec Philippe Coutinho !

Publié le 23 décembre 2021 à 22h00 par T.M.

Cherchant à faire le ménage et à se renforcer cet hiver, le FC Barcelone pourrait bien faire d’une pierre deux coups. Explications.

Au FC Barcelone, l’arrivée de Ferran Torres serait imminente. Cela ne serait plus qu’une question de jours, peut-être même d’heures pour l’attaquant de Manchester City. Mais le club catalan ne voudrait pas en rester là. Toutefois, pour amener d’autres joueurs au sein de l’effectif de Xavi, il va falloir faire le ménage et se séparer de certains indésirables. Les regards se tournent notamment vers Philippe Coutinho, qui n’est plus en odeur de sainteté au Barça. Le Brésilien pourrait d’ailleurs rendre un grand service aux Blaugrana en janvier.

Un échange avec Aubameyang ?