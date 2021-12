Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Kombouaré se prononce sur la nomination de Pascal Dupraz !

Publié le 23 décembre 2021 à 22h10 par G.d.S.S.

Malgré ses débuts manqués en Ligue 1 sur le banc de l’ASSE, Pascal Dupraz reste le bon choix pour sauver les Verts de la relégation selon Antoine Kombouaré.

Après un succès en Coupe de France contre Lyon-La Duchère pour sa première avec l’ASSE le week-end dernier (1-0), Pascal Dupraz n’a pu éviter la défaite de son équipe en Ligue 1 mercredi soir à Geoffroy-Guichard face au FC Nantes (0-1). Un résultat qui plonge les Verts encore un peu plus dans les profondeurs du classement, mais l’entraîneur nantais Antoine Kombouaré estime que Dupraz est l’homme de la situation pour sauver l’ASSE.

« Il faut faire confiance aux gens en place »