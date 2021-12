Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz reçoit une première réponse pour le mercato !

Publié le 23 décembre 2021 à 11h10 par Th.B.

Alors qu’il a ouvertement réclamé du renfort mercredi soir dans le cadre du mercato hivernal afin de réussir son opération maintien à l’ASSE, Pascal Dupraz connaîtrait déjà la réponse de ses dirigeants. À savoir, des joueurs libres de tout contrat en raison des finances limitées du club stéphanois.

Par le passé, Pascal Dupraz est déjà parvenu à réaliser un miracle en réussissant à maintenir le Toulouse FC en Ligue 1 lors de la dernière ligne droite de la saison 2015-2016 avec notamment un discours à ses joueurs qui est resté dans les mémoires grâce à un reportage en inside de Canal+ pour l’émission J+1 . En grande difficulté depuis le début de la saison, l’ASSE a fait appel aux services du technicien français en lui faisant signer un contrat de six mois pour un seul et unique objectif : réitérer son exploit de maintenir un club à la dérive au sein de l’élite du football français. Cependant, pour sa première en Ligue 1, Pascal Dupraz a vu les siens s’incliner face au FC Nantes (1-0) mercredi soir. L’occasion pour l’entraîneur de l’ASSE d’adresser un message à ses dirigeants en vu du mercato hivernal. « Il faut vite que je trouve la bonne formule. Le mercato sera important. Il faut se dépêcher de recruter pour renforcer l'équipe, amener davantage de dynamisme et de cohérence dans toutes les lignes ».

Dupraz est fixé pour le mercato hivernal !