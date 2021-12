Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz a donné le feu vert pour une recrue imminente !

Publié le 23 décembre 2021 à 15h10 par Th.B.

Alors qu’il a dernièrement été présent aux entraînements de l’ASSE, Bakary Sako aurait suffisamment convaincu l’entraîneur Pascal Dupraz pour être intégré à l’effectif en janvier.

Ayant déjà par le passé côtoyé l’ASSE entre 2009 et 2012, Bakary Sako (33 ans) a depuis particulièrement voyagé. De Wolverhampton à Crystal Palace en passant par West Bromwich, l’ailier a fini à Paphos FC à Chypre. Libre de tout contrat depuis un certain temps, Sako a déjà pointé le bout de son nez à l’entraînement où il a pu, avant même que Pascal Dupraz ne soit nommé entraîneur des Verts , se montrer. « Il était déjà là avant moi. Vous le savez. Bakary il est là, s'il est là, c'est qu'il a de bonnes raison d'être la. C'est un bon footballeur, il est libre et il joue dans un secteur qu'on doit améliorer à l’ASSE ». Voici le témoignage dernièrement livré par Dupraz en conférence de presse.

Pascal Dupraz validerait les essais de Bakary Sako !