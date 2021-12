Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba donne le ton pour son avenir…

Publié le 23 décembre 2021 à 13h30 par Th.B.

Figurant sur les tablettes du PSG depuis quelque temps désormais, Paul Pogba ne devrait finalement pas quitter Manchester United cet hiver comme cela a été évoqué ces dernières heures. Cependant, pas de décision définitive prise par le champion du monde tricolore en ce qui concerne l'été prochain.

Dans les prochains mois, le PSG pourrait considérablement avancer sur plusieurs dossiers à 0€. Comme l’été dernier, au cours duquel Leonardo est parvenu à boucler les venues de quatre joueurs qui disposaient du statut d’agent libre, le directeur sportif du PSG pourrait réitérer cette expérience puisque le club de la capitale semblerait garder un oeil attentif sur les évolutions des situations de Franck Kessié, d’Antonio Rüdiger ainsi que celle de Paul Pogba à Manchester United. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec les Red Devils , le champion du monde tricolore dispose d’une belle cote sur le marché des transferts selon ESPN . En plus du PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus seraient tous sur les rangs. Et ce n’est pas son agent Mino Raiola qui dira le contraire. « Va-t-il quitter Manchester United ? Nous avons de nombreuses offres pour lui, dont une prolongation de contrat. On verra ce qui est le mieux pour lui ». Voici le message que Raiola faisait dernièrement passer à Sport1 . Les dés ne seraient donc pas encore jeté pour Paul Pogba à Manchester United où il devrait d’ailleurs honorer son contrat jusqu’à son terme.

Une discussion entre Pogba et Rangnick qui scellerait son avenir à court terme…

Mercredi, ESPN dévoilait que Manchester United serait prêt à étudier diverses offres de transfert proposées pour Paul Pogba courant janvier afin d’éviter un départ libre de tout contrat l’été prochain si le Français demeurait muet quant à son avenir et pour la proposition de prolongation de son bail. Cependant, la branche britannique du média expliquait que l’entraîneur intérimaire Ralf Rangnick ne s’attendrait pas à un transfert de Paul Pogba lors de la session hivernale des transferts. Une tendance confirmée ce jeudi par The Athletic . Selon le correspondant de Manchester United, Laurie Whitwell, le milieu de terrain des Red Devils et Rangnick aurait eu une discussion juste avant la rencontre s’étant déroulée le 5 décembre dernier face à Crystal Palace. Et le discours de Pogba aurait été positif quant à son implication au club mancunien pour la seconde partie de saison. En outre, Ralf Rangnick apprécierait l’option supplémentaire que représente Paul Pogba.

…mais Pogba jouerait la montre pour sa décision finale !