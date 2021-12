Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Quique Setién est terminé !

Publié le 23 décembre 2021 à 13h55 par La rédaction mis à jour le 23 décembre 2021 à 13h57

Alors que la question de son départ faisait l’objet d’un litige judiciaire, le FC Barcelone a définitivement réglé le soucis avec son ancien entraineur Quique Setién.