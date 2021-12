Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi exigerait une grosse garantie pour son avenir !

Publié le 23 décembre 2021 à 13h15 par Th.B.

Alors que la Juventus et le PSG négocieraient un prêt payant de Mauro Icardi jusqu’à la fin de la saison, l’attaquant argentin voudrait avoir la certitude que l’option d’achat discutée, avoisinant les 25M€, soit obligatoire.

Clap de fin pour Mauro Icardi au PSG ? Après six mois plus qu’encourageants à Paris dans la foulée de son arrivée en prêt de l’Inter, l’attaquant du Paris Saint-Germain a commencé à piétiner et n’a jamais retrouvé le niveau et l’efficacité de ses débuts sous la tunique parisienne. De quoi pousser le PSG à songer à un départ d’Icardi qui pourrait d’ailleurs prendre forme au cours du mercato hivernal. Du côté du clan Mauro Icardi, un changement d’air ne serait pas mal perçu, bien au contraire. Un retour en Italie serait souhaité par l’international argentin alors que la Juventus partagerait ce souhait.

Icardi et le PSG attendraient l’aval de la Juventus pour l’obligation d’achat du prêt