Mercato - PSG : Le départ de Mauro Icardi débloqué par cette star ?

Publié le 23 décembre 2021 à 11h15 par A.D.

Devenu indésirable au PSG, Mauro Icardi pourrait prendre le large et rejoindre la Juventus dès le mois de janvier. Selon la presse italienne, le buteur argentin conviendrait parfaitement au club turinois sur le plan technique. D'autant qu'il entretiendrait déjà une très bonne relation avec la star des Bianconeri, Paulo Dybala.

Arrivé au PSG à l'été 2019, Mauro Icardi pourrait prendre le large dans un avenir très proche. Depuis le début de la saison, le buteur argentin n'est pas du tout dans son assiette. Peu épargné par les pépins physiques et les soucis personnels, Mauro Icardi n'arrive pas à évoluer à son plus haut niveau. Et pour ne pas arranger ses affaires, l'énorme concurrence au PSG l'empêche d'enchainer les titularisations. Devenu indésirable au PSG, Mauro Icardi pourrait donc faire ses valises dès le mois de janvier et s'engager en faveur de la Juventus.

Mauro Icardi déjà très proche de Paulo Dybala ?