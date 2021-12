Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations sur le départ de cet indésirable de Pochettino !

Publié le 23 décembre 2021 à 10h10 par T.M.

La tendance se confirme, Rafinha devrait rejoindre la Real Sociedad en prêt cet hiver. Et pour le joueur du PSG, il n’y avait que cette possibilité qui était visiblement envisageable.

Si le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes, un premier départ prend forme au PSG. En effet, depuis ce mercredi soir, il est question d’un départ pour Rafinha, lui qui n’entre clairement pas dans les plans de Mauricio Pochettino. Et l’ancien du FC Barcelone devrait faire son retour en Liga et devrait débarquer au Pays Basque. Un prêt à la Real Sociedad serait en effet imminent pour Rafinha, bien qu’il resterait encore quelques détails à régler comme notamment la présence ou non d’une option d’achat pour le Brésilien du PSG.

La Real Sociedad, le choix de Rafinha !