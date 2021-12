Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le premier départ de l'hiver est confirmé !

Publié le 23 décembre 2021 à 9h15 par H.G. mis à jour le 23 décembre 2021 à 9h16

Alors qu’il est annoncé depuis ce mercredi que Rafinha va quitter le PSG dans le cadre d’un prêt cet hiver, cette nouvelle est une fois de plus en train de se confirmer.

La fenêtre hivernale des transferts à venir sera synonyme de dégraissage pour le PSG. En effet, le club de la capitale ambitionne de se séparer de plusieurs de ses éléments indésirables au cours du mois de janvier. Et visiblement, la direction parisienne ne traine pas puisqu’un premier départ est annoncé depuis ce mercredi, à savoir celui de Rafinha. Selon les informations de Fabrizio Romano, confirmées ensuite par France Bleu Paris et RMC SPORT , le Brésilien arrivé il y a près d’un an et demi au PSG va rejoindre la Real Sociedad dans le cadre d’un prêt dont il reste à voir s’il sera accompagné ou non d’une option d’achat.

Les négocations sont presque finalisées