Mercato - PSG : Leonardo pourrait boucler un coup à 28M€ pour Mauro Icardi !

Publié le 23 décembre 2021 à 12h15 par Th.B.

Bien que le PSG ait sorti le chéquier pour le transfert de Mauro Icardi, Leonardo et la direction sportive du PSG pourraient mener à bien une opération sportive et économique intéressante grâce à un prêt payant d’Icardi avec option d’achat et la potentielle venue d’Arthur Melo en échange.

Recruté contre un chèque de plus de 50M€ en comptant les différents bonus qui rapprocheraient le montant total de l’opération des 60M€, Mauro Icardi peut être considéré comme un flop de l’ère QSI. Après avoir brillé lors de la première partie de son prêt, l’international argentin a sombré petit à petit et fait à présent plus parler de lui pour sa situation extra sportive avec sa conjointe et représentante Wanda Nara que pour ses performances sur le terrain avec le PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Icardi pourrait plier bagage dès le mercato hivernal pour… retrouver l’Italie !

Un prêt payant pour Mauro Icardi à la Juventus avec… Arthur Melo dans le deal ?