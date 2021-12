Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lance parfaitement son mercato hivernal !

Publié le 23 décembre 2021 à 11h30 par H.G. mis à jour le 23 décembre 2021 à 11h33

Alors le PSG a pour ambition de dégraisser son effectif au cours de cette fenêtre hivernale des transferts, le club parisien a débuté cette période sur les chapeaux de roue.

Après avoir massivement recruté au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts avec pas moins de sept recrues enregistrées, le Paris Saint-Germain va maintenant se concentrer sur les ventes au cours du mercato hivernal de janvier. L’objectif est clair pour le club parisien : dégraisser afin de diminuer la masse salariale et également permettre l’accession au groupe professionnel pour certains jeunes en mettant fin à l’embouteillage provoqué par la présence de certains éléments indésirables au sein de l’effectif du PSG. Dans cette optique, bon nombre de joueurs sont annoncés comme étant plus ou moins susceptibles de quitter le club, de Mauro Icardi à Layvin Kurzawa en passant par Sergio Rico, Colin Dagba et même Abdou Diallo.

Rafinha, le premier départ d’une longue liste ?