Mercato - PSG : L’opération dégraissage de Leonardo prend enfin forme !

Publié le 23 décembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que le PSG a peiné a libérer quelques places dans son effectif cet été, Leonardo serait proche de boucler le prêt de Rafinha à la Real Sociedad.

Malgré les jolis coups effectués lors du dernier mercato estival par Leonardo dans le sens des arrivées, la situation a été bien différente au rayon des départs où seuls Mitchel Bakker et Pablo Sarabia (prêt au Sporting Lisbonne) ont quitté le navire parisien. Raison pour laquelle le directeur sportif Leonardo a dernièrement été pointé du doigt. Et le principal intéressé a même reconnu ses torts à Europe 1. « Les ventes ? Moi-même j’ai reconnu que je n’étais pas bon dans les ventes. Il n’y a pas trop d’acheteurs aujourd’hui. Dans d’autres clubs également, des joueurs ne jouent pas. C’est normal d’avoir 25 joueurs. Et si un joueur ne marche pas, il n’a pas de marché ».

Un prêt de six mois pour Rafinha