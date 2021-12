Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a un énorme coup à faire en Ligue 1 !

Publié le 23 décembre 2021 à 4h15 par T.M.

Alors que le PSG est sur les traces de Jonathan David, la porte est bien ouverte pour le buteur du LOSC.

Avec le spectre d’un départ libre de Kylian Mbappé, le PSG doit se préparer à tout. Bien que Leonardo refuse de baisser les bras pour la prolongation du Français, il faut également envisager un départ et donc sa succession. A Paris, on penserait donc déjà à l’après Mbappé, ayant notamment coché les noms de Lewandowski et Haaland. Mais comme le10sport.com avait pu vous le révéler, Jonathan David (LOSC) fait également partie des options du PSG.

« L’Angleterre et l’Espagne sont une grande priorité pour lui, mais… »