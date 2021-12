Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz reçoit un énorme message dans ce dossier à 0€ !

Publié le 23 décembre 2021 à 13h10 par T.M.

Actuellement libre, Youcef Belaïli éveillerait l’intérêt de certains clubs de Ligue 1, dont l’ASSE. Le père de l’Algérien a d’ailleurs mis les choses sur l’avenir de ce dernier.

Auteur de très bonnes prestations avec l’équipe d’Algérie, Youcef Belaïli est l’une des belles affaires à réaliser lors du mercato hivernal. En effet, l’ailier de 29 ans est aujourd’hui libre, après avoir été remercié par son club du Qatar SC. Où jouera donc Belaïli pour la seconde partie de saison ? Cela pourrait notamment se faire en Ligue 1. Il a notamment été annoncé que l’ASSE de Pascal Dupraz était intéressée, tandis que Montpellier était visiblement le club le mieux placé pour recruter Belaïli.

« On n’est pas pressé pour faire un choix »