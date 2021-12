Foot - Mercato

Mercato : Un accord déjà trouvé pour Anthony Martial ? La réponse !

Publié le 23 décembre 2021 à 9h40 par A.D. mis à jour le 23 décembre 2021 à 9h42

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec Manchester United, Anthony Martial souhaiterait changer de club dès le mois de janvier. Alors que le FC Séville ferait partie des ses préférences, l'attaquant français pourrait voir son salaire bloquer son départ vers l'Andalousie.