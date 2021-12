Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pour cette priorité, Dupraz fait face à un bel obstacle…

Publié le 23 décembre 2021 à 20h10 par Th.B.

Faisant de Jean-Philippe Mateta une priorité, l’ASSE se trouverait cependant dans l’obligation de parvenir à trouver un moyen avec Mayence concernant le salaire du Français afin de boucler son prêt.

Passé par l’OL, Jean-Philippe Mateta pourra-t-il ignorer la rivalité historique avec l’ASSE et signer à Saint-Étienne cet hiver ? Prêté par Mayence à Crystal Palace depuis l’hiver 2021, l’attaquant français va entamer les six derniers mois de son prêt dans lequel figure une option d’achat. Cependant, la dernière apparition de Mateta avec le maillot des Eagles remonte à octobre dernier. De quoi donner des idées à l’ASSE et à son nouvel entraîneur Pascal Dupraz. Foot Mercato est même dernièrement allé plus loin en évoquant des discussions entre Dupraz et Mateta qui ne serait pas contre une arrivée dans le Forez.

Le salaire de Mateta trop important pour l’ASSE, à moins que…