Mercato - ASSE : La réponse cinglante de Dupraz sur la polémique Ramirez !

Publié le 23 décembre 2021 à 23h10 par D.M.

Interrogé sur la situation d'Ignacio Ramirez après la défaite de son équipe face au FC Nantes, Pascal Dupraz a lâché une réponse claire.

La polémique enfle à l’ASSE autour du cas Ignacio Ramirez. Arrivé à Saint-Etienne sous la forme d’un prêt lors du dernier mercato estival, l’attaquant uruguayen ne faisait pas partie du groupe convoqué pour affronter le FC Nantes. Selon certains journalistes, le joueur a été contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure. Pour d’autres, Ignacio Ramirez a été sanctionné par Pascal Dupraz après ses propos à la radio uruguayenne. « Je n'ai jamais eu la possibilité d'enchaîner, ce dont un attaquant a besoin pour pouvoir s'imposer et marquer des buts. J'ai entendu les rumeurs provenant de Nacional, c'est une fierté, ce que je veux c'est jouer et me sentir important » avait lâché l’attaquant, qui ne fermerait pas la porte à un départ en janvier.

« Je suis là pour faire des choix »