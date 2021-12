Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La tension monte entre Dupraz et cette recrue estivale !

Publié le 22 décembre 2021 à 20h10 par D.M.

Pascal Dupraz n'aurait pas apprécié les dernières déclarations d'Ignacio Ramirez. Le nouveau coach de l'ASSE aurait, tout simplement, décidé de l'écarter du groupe, qui affrontera le FC Nantes ce mercredi.

Arrivé à l’ASSE sous la forme d’un prêt lors du denier mercato estival, Ignacio Ramirez a, vite, été mis de côté par Claude Puel. En manque de temps de jeu, l’attaquant uruguayen n’a pas caché son agacement. « Je n'ai jamais eu la possibilité d'enchaîner, ce dont un attaquant a besoin pour pouvoir s'imposer et marquer des buts. J'ai entendu les rumeurs provenant de Nacional, c'est une fierté, ce que je veux c'est jouer et me sentir important » , lance-t-il au micro de Sport 890. Ramirez comptait sur l’arrivée de Pascal Dupraz pour fouler enfin les pelouses de Ligue 1 et s’imposer sous le maillot de l’ASSE.

Ramirez vraiment blessé ?