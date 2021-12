Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel, Dupraz... La sortie lourde de sens de Boudebouz sur l'ambiance en interne !

Publié le 21 décembre 2021 à 18h30 par B.C.

À peine quelques jours après sa nomination sur le banc de l’AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz semble avoir déjà séduit son groupe. Présent en conférence de presse à la veille d’affronter le FC Nantes, Ryad Boudebouz a loué la méthode de l’ancien entraîneur du TFC.

Comme vous l’avait révélé le10sport.com dans la foulée de la mise à pied de Claude Puel, Pascal Dupraz a été appelé à la rescousse par la direction de l’AS Saint-Etienne pour assurer la place du club en Ligue 1 à l’issue de la saison. Un rôle de pompier de service que connaît bien Pascal Dupraz, qui avait notamment été nommé à la tête du TFC en mars 2016, lors que les Violets pointaient à la 19e place en Ligue 1, à dix points du 17e. Le nouvel entraîneur des Verts avait alors réussi à maintenir son équipe, un exploit qu’il va tenter de reproduire du côté de Geoffroy Guichard. Après une première victoire en Coupe de France face à Lyon - La Duchère (1-0) ce dimanche, Pascal Dupraz s’apprête à faire ses débuts sur le banc stéphanois en Championnat mercredi contre le FC Nantes. À cette occasion, Ryad Boudebouz était en conférence de presse et a loué les qualités du nouveau tacticien de l’ASSE, quelques jours seulement après son arrivée.

« Pascal Dupraz est plus proche, c'est un peu comme un papa pour tout le monde »