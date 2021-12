Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz est déjà mis sous pression chez les Verts !

Publié le 21 décembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Étant tout simplement arrivé à l’ASSE, Pascal Dupraz devra parvenir à relancer Ignacio Ramirez qui demande du temps de jeu.

Arrivé à l’ASSE afin de sauver le club en assurant son maintien en Ligue 1, Pascal Dupraz a six mois pour remplir sa mission et potentiellement relancer Ignacio Ramirez. Cependant, ces derniers temps, l’attaquant uruguayen n’as pas eu un temps de jeu important sous Claude Puel. Pour la première de Dupraz sur le banc, Ramirez a eu le droit à 20 minutes de jeu face à Lyon - La Duchère en Coupe de France (1-0). Une situation qui ne plairait pas à l’attaquant qui a fait passer un message fort concernant son avenir.

« Ce que je veux c'est jouer et me sentir important »