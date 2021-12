Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba prévient Arteta et Arsenal !

Publié le 21 décembre 2021 à 4h00 par A.M.

Prêté sans option d'achat à l'OM, William Saliba a envoyé un message à Arsenal où il est sous contrat jusqu'en juin 2024.

Recruté pour 30M€ en 2019 avant d'être prêté une saison à l'ASSE, William Saliba a rejoint Arsenal durant l'été 2020 où Mikel Arteta avait pris la place d'Unai Emery. Par conséquent, les six premiers mois du défenseur français ont été très compliqués au point de ne pas du tout entrer dans les plans des Gunners . Prêté à l'OGC Nice lors de la seconde partie de la saison dernière, William Saliba a rejoint l'OM l'été dernier sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Et il est ravi de montrer ses qualités.

«Je voulais montrer que j'avais les capacités de jouer dans ce club»