Mercato - ASSE : Pascal Dupraz en rajoute une couche sur son arrivée à l’ASSE !

Publié le 22 décembre 2021 à 15h10 par T.M.

Aux commandes à l’ASSE depuis près d’une semaine maintenant, Pascal Dupraz est revenu sur son arrivée et ses premiers pas chez les Verts.

Pour relever la tête, l’ASSE a tranché dans le vif en se séparant ainsi de Claude Puel. Et c’est donc Pascal Dupraz qui est venu chez les Verts pour cette mission commanda. Le nouvel homme fort stéphanois a d’ailleurs soigné ses débuts avec une première victoire en Coupe de France. Désormais, il va falloir réussir les débuts en Ligue 1. Ce mercredi, l’ASSE a rendez-vous avec le FC Nantes.

« Je n’aurais jamais pensé entraîner l’AS Saint-Etienne »