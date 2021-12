Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un deal a été refusé avec… le Qatar !

Publié le 22 décembre 2021 à 13h10 par G.d.S.S.

Lors du mercato de janvier 2020, l’ASSE aurait pu boucler l’arrivée d’un buteur renommé au Qatar, mais Claude Puel avait refusé cette opération à l’époque.

Alors que Claude Puel a été mis à pied pour finalement être remplacé par Pascal Dupraz sur le banc de l’ASSE, c’est donc une nouvelle ère qui démarre dans le Forez. Le nouvel entraîneur des Verts s’est montré très clair lors de sa conférence de presse de présentation : il souhaite voir débarquer du renfort au cours du mercato de janvier, et notamment dans le secteur offensif qui sera amputé de plusieurs éléments en raison de la CAN. Et par le passé, l’ASSE aurait refusé une grosse opération avec le Qatar au sujet d’un buteur.

L’ASSE a dit non à un buteur qatari