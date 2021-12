Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid veut toujours plomber ce gros coup de Leonardo !

Publié le 22 décembre 2021 à 12h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Antonio Rüdiger aurait alerté le PSG, qui aimerait boucler un nouveau coup XXL à 0€ avec lui. Toutefois, le club de la capitale serait plus que jamais en concurrence avec le Real Madrid sur ce dossier.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a multiplié les coups à 0€ pour renforcer l'effectif de Mauricio Pochettino. En effet, le directeur sportif du PSG a recruté à la fois Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et Gianluigi Donnarumma (Milan AC) librement et gratuitement. Et alors qu'Antonio Rüdiger sera en fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Leonardo voudrait réitérer cet exploit avec lui à l'été 2022. Toutefois, il devrait livrer un énorme bras de fer avec le Real Madrid pour le défenseur des Blues de Thomas Tuchel.

Carlo Ancelotti ne lâche rien pour Antonio Rüdiger