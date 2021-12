Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce dossier bouillant de Raiola relancé par un invité surprise ?

Publié le 22 décembre 2021 à 11h15 par A.C.

Actuellement à la Juventus, Matthijs de Ligt pourrait être l’un des gros dossiers du prochain mercato estival.

La Juventus, ce n’est plus ce que c’était. Si on lit entre les lignes, c’est clairement le constat fait par Mino Raiola tout récemment, plaçant le club turinois en dessous des écuries de tout premier rang, comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ou le FC Barcelone. Et c’est justement ces clubs qui l’intéressent pour Matthijs de Ligt ! Le célèbre agent italo-néerlandais souhaiterait boucler le transfert du défenseur à la fin de la saison et si au sein de la Juventus on aimerait le garder, on ne devrait pas pouvoir faire grand-chose en cas d’offre conséquente. Ça tombe bien, le PSG chercherait justement un défenseur central pour la saison prochaine, mais De Ligt semble avoir une grosse cote aux quatre coins de l’Europe.

Le Bayern Munich est en embuscade pour De Ligt