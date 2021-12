Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une mission à 200 000€ pour Dupraz cet hiver ?

Publié le 23 décembre 2021 à 14h10 par Th.B.

Alors que le club stéphanois traverse une passe économique très délicate, l’ASSE ne pourrait offrir à Pascal Dupraz qu’une enveloppe de 200 000€ mensuels pour le recrutement de quatre joueurs souhaités par l’entraîneur des Verts…

Dans le cadre du mercato hivernal, il se peut qu’il y ait du mouvement du côté de l’ASSE. Cependant, la situation financière est si délicate que le club stéphanois ne pourra pas boucler de transfert sec en janvier. C’est en effet ce que RMC Sport déclarait à la mi-décembre. Seuls des prêts ou des arrivées libres de tout contrat pourraient être prises en considération par les dirigeants des Verts qui auront quoi qu’il arrive du pain sur la planche à en lire les propos énoncés par le nouvel entraîneur Pascal Dupraz mercredi soir après la défaite concédée par l’ASSE face au FC Nantes (1-0). « Ce soir, j'ai vu la reconnexion des joueurs vers le public mais ça ne fait pas les points. Avant de venir, je savais que la tâche était compliquée. Il faut vite que je trouve la bonne formule. Le mercato sera important. Il faut se dépêcher de recruter pour renforcer l'équipe, amener davantage de dynamisme et de cohérence dans toutes les lignes ».

Dupraz n’aurait qu’un budget de 200 000€ mensuels pour son recrutement hivernal !