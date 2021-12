Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre est toujours possible pour Icardi...

Publié le 23 décembre 2021 à 16h30 par H.G.

Alors que la presse française affirme que Mauro Icardi ne devrait pas quitter le PSG cet hiver, de nombreux échos affirment encore que l’Argentin est susceptible de quitter Paris en janvier.

La question de l’avenir de Mauro Icardi pourrait être l’un des gros feuilletons de la fenêtre hivernale des transferts à venir. Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2019, l’international argentin recruté contre 72 M€ bonus compris à l’Inter n’est plus que l’ombre de lui-même cette saison, alors que ses performances n’était déjà pas fameuses au cours du précédent exercice. Finalement, celui qui était vanté pour ses qualités de buteur létal à son arrivée est en train de devenir un véritable flop, et c’est pourquoi de nombreux échos paraissent dans la presse au sujet d’un possible départ du PSG pour le natif de Rosario cet hiver.

Le dossier Mauro Icardi n’est pas encore refermé