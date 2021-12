Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire du PSG se positionne pour l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 24 décembre 2021 à 11h30 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé semble clairement se diriger vers un départ libre du PSG en fin de saison, Ander Herrera croit encore à une prolongation de l’international français.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé semble plus que jamais se diriger vers un départ du Paris Saint-Germain à cette date. Déjà, il sera légalement autorisé à signer un pré-accord avec le club de son choix à partir du 1er janvier du fait de sa situation contractuelle. Mais surtout, l’international français n’a toujours pas ouvert la porte à l’idée d’une prolongation de son bail dans la capitale française, et ce malgré l’insistance de sa direction en ce sens. Désireux de rejoindre le Real Madrid en août dernier, Kylian Mbappé a donc de très de grandes chances de rallier la capitale espagnole l’été prochain dans le cadre d’un transfert libre tant une prolongation au PSG apparaitrait comme une surprise, si ce n’est un miracle tout droit sorti d’un film de Noël.

« Il y a de la place pour essayer de renouveler Mbappé »