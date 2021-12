Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme annonce d'Ancelotti sur Kylian Mbappé !

Publié le 24 décembre 2021 à 8h30 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé et Erling Haaland sont annoncés dans le viseur du Real Madrid, Carlo Ancelotti leur a clairement ouvert les portes du club de la capitale espagnole.

Tout conduit à penser que Kylian Mbappé quittera le PSG le 30 juin prochain. En fin de contrat à cette date, l’international français n’a toujours pas ouvert la porte à l’idée de prolonger son bail, que ce soit sur le court ou le long terme, et il devrait donc vraisemblablement rejoindre le Real Madrid au terme de cette saison. De ce fait, malgré son envie de le prolonger, la direction parisienne n’a d’autre choix que de se pencher sur sa succession. C’est dans cette optique que le PSG se penche sur le profil d’Erling Haaland comme nous vous l’avons révélé. Seulement voilà, le Real Madrid est aussi présent sur ce dossier, et Carlo Ancelotti a clairement ouvert la voie à une arrivée des deux hommes pour qu’ils puissent évoluer dans le nouveau Santiago Bernabéu.

« Bien sûr que oui »