Mercato - Barcelone : Coup de théâtre dans le dossier Cavani !

Publié le 23 décembre 2021 à 15h00 par Th.B.

Alors qu’il est spécifié dans la presse espagnole que le FC Barcelone s’intéresserait au profil d’Edinson Cavani, aucune approche n’aurait été initiée auprès de Manchester United. Pire, les Red Devils compteraient conserver leur attaquant.

Après Dani Alves, le FC Barcelone semblerait être bien lancé pour incorporer une deuxième recrue hivernale à l’effectif entraîné par Xavi Hernandez. En effet, plusieurs médias se sont accordés à dire ces dernières heures que la venue de Ferran Torres serait de plus en plus sérieuse du côté du FC Barcelone. Et après ? Selon la Cadena SER, Xavi Hernandez aurait vu ses dirigeants lui promettre un autre attaquant en plus de Ferran Torres cet hiver. Et il se pourrait que l’heureux élu soit Edinson Cavani d’après divers médias. Cependant, le Barça n’aurait pas encore dégainé pour l’attaquant de Manchester United, sous contrat jusqu’à la fin de la saison.

«United n'a encore reçu aucune approche» et veut «garder Cavani pour la durée de son contrat»