Mercato - Barcelone : Laporta aurait promis deux recrues à Xavi !

Publié le 19 décembre 2021 à 0h00 par Th.B.

Alors que Dani Alves a déjà déposé ses valises, la direction du FC Barcelone se serait engagée auprès de Xavi Hernandez de lui offrir Ferran Torres et un autre attaquant à l’occasion du mercato hivernal.

Les prochaines semaines pourraient être endiablées du côté du FC Barcelone. La raison ? Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier et le Barça n’a pas caché sa volonté de renforcer l’effectif de Xavi Hernandez comme le directeur exécutif Mateu Alemany l’a affirmé samedi soir à Barça TV . De son côté, l’entraîneur culé a expliqué en conférence de presse vendredi qu’il faudrait que des départs aient lieu pour que le FC Barcelone puisse injecter du sang neuf en janvier. Et les demandes de Xavi auraient déjà été formulées au président Joan Laporta et aux dirigeants du FC Barcelone.

Ferran Torres et un autre attaquant auraient été promis à Xavi !