Mercato - Barcelone : Dembélé, FPF... Le Barça dit tout sur son recrutement !

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé. Malgré tout, Xavi et Mateu Alemany ne perdent pas espoir sur ce dossier, comme ils l'ont clairement fait savoir. Par ailleurs, le directeur du football a également évoqué le mercato hivernal, expliquant qu'il avait un plan pour renforcer l'effectif catalan, tout en restant dans les clous du fair-play financier.

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2017, Ousmane Dembélé avait pour immense objectif de combler le vide laissé par Neymar. Peu épargné par les pépins physiques depuis sa signature, le champion du monde français n'a pas du tout rempli sa mission. Ce qui aurait pu provoquer son départ à plusieurs reprises. Alors qu'Ousmane Dembélé sera libre de tout contrat le 1er juillet, le Barça aurait revu ses plans vis-à-vis de lui. En effet, Joan Laporta ferait désormais le maximum pour prolonger son numéro 7, et ce, pour éviter un départ gratuit à l'été 2022. De retour au FC Barcelone, Xavi apporte également sa pierre à l'édifice pour convaincre Ousmane Dembélé de parapher un nouveau bail en Catalogne. D'ailleurs, le coach du Barça a envoyé un message clair sur l'avenir du Français ce vendredi en conférence de presse. « J'ai eu une réunion avec lui, il est heureux ici, c'est une question d'accord entre l'agent et le club. Il connaît le projet et l'importance qu'il aura. Je le vois heureux, satisfait et tout ce dont il a besoin, c'est d'un but. Il nous apporte des choses, pour faire la différence. Je suis clair avec lui et j'espère qu'il pourra renouveler », a confié Xavi.

«Ousmane Dembélé nous a fait part de son désir de continuer avec nous»

Après Xavi, Mateu Alemany s'est également prononcé sur le cas Ousmane Dembélé, insistant sur le fait qu'il donnait tout pour mener à bien ce dossier. « Vous savez que nous nous occupons de ce problème depuis longtemps. Il nous a fait part de son désir de continuer avec nous et nous sommes au moment clé pour le renouvellement. Nous espérons que la situation sera clarifiée avant la fin de l'année » , a déclaré le directeur du football du FC Barcelone à Barça TV .

