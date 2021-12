Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Aubameyang prend un gros tournant !

Publié le 18 décembre 2021 à 18h30 par Th.B. mis à jour le 18 décembre 2021 à 18h40

De retour dans le viseur du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang aurait pris la décision de quitter Arsenal cet hiver bien que les Gunners n’auraient pas arrêté leur choix quant à l’avenir du Gabonais.

Pierre-Emerick Aubameyang pourrait-il enfin rejoindre le FC Barcelone ? Sous l’ère Josep Maria Bartomeu, l’attaquant d’Arsenal a été occasionnellement lié au club blaugrana, et particulièrement à l’été 2020, soit un an avant l’expiration de son contrat en juin 2021 qui a finalement été prolongé en septembre 2020 jusqu’à l’été 2023. Le FC Barcelone est privé de Martin Braithwaite blessé et de Sergio Agüero qui a été contraint de prendre sa retraite en raison d’une arythmie cardiaque révélée fin octobre. Pour pallier le départ d’Agüero, le FC Barcelone aurait activé plusieurs pistes sur le marché des transferts dont celle menant à Aubameyang. D’ailleurs, il se pourrait bien que ce soit le moment où jamais pour le Gabonais puisque contrairement aux dernières tentatives du FC Barcelone, Aubameyang ne serait plus intouchable à Arsenal. La preuve avec le fait qu’il n’ait pas été retenu pour les rencontres face à Southampton, West Ham et pour Leeds ce samedi. Selon The Independen t, un éventuel échange de joueurs dans lequel Aubameyang et Ousmane Dembélé feraient partie intégrante serait une possibilité pour cet hiver alors que l’entraîneur Mikel Arteta a fait passer le message suivant en conférence de presse vendredi. « Aubameyang n'est pas disponible pour le match face à Leeds. Est-ce qu’il a un avenir à Arsenal ? Pour ce match, il n’est pas disponible ». De quoi permettre au FC Barcelone de se mettre à rêver ?

Arsenal laisse Aubameyang dans le flou, mais la piste du Barça veut partir en janvier !