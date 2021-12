Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Paqueta aurait refusé une proposition en or pour cet hiver !

Publié le 18 décembre 2021 à 18h20 par La rédaction

Dans le viseur de Newcastle, Lucas Paqueta aurait repoussé une offre colossale de la part des Magpies ayant une idée bien précise de son avenir à l’OL.