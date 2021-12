Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme couac pour le départ de Mauro Icardi !

Publié le 27 décembre 2021 à 9h45 par A.D.

Devenu indésirable au PSG, Mauro Icardi aurait la possibilité de rebondir à la Juventus. Toutefois, le club turinois se poserait des questions sur la rentabilité de cette opération, et ce, en raison des récents problèmes personnels du joueur.

Arrivé au PSG à l'été 2019, Mauro Icardi a réalisé de bons débuts à Paris avant de faire une chute libre. Alors qu'il devait devenir le nouvel avant-centre du club rouge et bleu avec le départ d'Edinson Cavani, le buteur argentin a perdu de sa superbe au fil des mois. A tel point qu'il est désormais devenu indésirable aux yeux de Mauricio Pochettino. Alors que le PSG ne compterait plus sur Mauro Icardi, la Juventus serait prête à le relancer dès le mois de janvier. Toutefois, le club emmené par Massimiliano Allegri commencerait à douter concernant Mauro Icardi.

Les problèmes personnels d'Icardi inquiètent la Juve