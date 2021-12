Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid se tient prêt pour Haaland !

Publié le 27 décembre 2021 à 7h15 par Th.B.

Le PSG pourrait bien devoir se frotter au Real Madrid dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland. Et à la Casa Blanca, le poker menteur de son agent Mino Raiola n’a pas fait mouche.

Parvenant à régulièrement se montrer décisif avec le Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland pourrait passer à « l’étape suivante » l’été prochain selon son agent. « Il peut et va passer à l'étape suivante. Bayern, Real, Barcelone, City - ce sont les grands clubs dans lesquels il peut aller. City a remporté le championnat cinq fois ces dernières années, bien plus que United ». Voici le message que Mino Raiola faisait passer le 10 décembre dernier à Sport1 . Comme le10sport.com vous le révélait le 25 août, le PSG avait déjà coché le nom d’Haaland dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé si ce dernier venait à quitter le PSG libre de tout contrat en juin prochain. Néanmoins, le Real Madrid compterait faire coup double avec Mbappé et Haaland. La déclaration de Mino Raiola à propos de son client a fait réagir au Real Madrid.

« Raiola est déjà bien connu chez nous »