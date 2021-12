Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour Erling Haaland !

Publié le 27 décembre 2021 à 1h45 par H.G.

Alors que le PSG s’intéresse à Erling Haaland pour remplacer Kylian Mbappé en fin de saison, le club parisien sait maintenant ce qu’il devra verser au Borussia Dortmund s’il trouve un accord avec l’attaquant norvégien.

L’avenir de Kylian Mbappé ne semble plus s’écrire au PSG. En effet, l’attaquant de 23 ans arriver au terme de son contrat le 30 juin prochain, et c’est à cette date qu’il devrait quitter le club de sa ville natale dans la mesure où il ne semble pas du tout dans l’optique de signer un nouvel engagement avec Paris. De ce fait, pendant que le Français prendra vraisemblablement la direction du Real Madrid, le PSG s’activera pour enrôler son successeur, et c’est dans cette optique que le board parisien cible Erling Haaland comme le10sport.com vous l’a annoncé cet été.

La clause d’Erling Haaland sera bien de 75 M€