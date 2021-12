Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup de poker a été tenté avec Kylian Mbappé !

Publié le 27 décembre 2021 à 1h15 par B.C.

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a tenté sa chance pour s’attacher les services de Kylian Mbappé, en vain. Un échec qui a peut-être été prémédité et désiré par Florentino Pérez. Explications.

Si l’arrivée de Lionel Messi a clairement dynamité le marché des transferts l’été dernier, Kylian Mbappé a lui aussi été l’un des protagonistes du mercato en souhaitant quitter le PSG avant la deadline. Le Real Madrid est ainsi passé à l’action pour mettre la main sur sa grande priorité, en dégainant plusieurs offres comprises entre 160 et 200M€. Finalement, Florentino Pérez n’est pas parvenu à ses fins, le PSG ayant campé sur ses positions malgré la situation contractuelle de Kylian Mbappé, libre à l’issue de la saison. Un échec qui a peut-être été prémédité par le Real Madrid comme l’a analysé en septembre dernier Pedro Rey Bienne, expert en économie comportementale et professeur agrégé de l’ESADE (École supérieure d'administration et de direction d’entreprises, située à Barcelone).

« Mon sentiment est que le Real Madrid ne voulait vraiment pas signer Mbappé »