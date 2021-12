Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland… Florentino Pérez lance les grandes manoeuvres !

Publié le 26 décembre 2021 à 21h30 par T.M.

Rêvant d’associer Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland au Real Madrid à partir de l’été 2022, Florentino Pérez va agir en conséquence.

Aujourd’hui au PSG et au Borussia Dortmund, Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland sont annoncés comme les deux futurs meilleurs joueurs du monde. Et prochainement, ils pourraient bien être coéquipiers. Tel serait en tout cas le rêve du Real Madrid et de Florentino Pérez. Pour remettre la Casa Blanca sur le toit de l’Europe, le président merengue voudrait associer Mbappé et Haaland et les recruter à l’été 2022. Si le Français ne coûtera rien en indemnité en transfert étant donné qu’il sera libre et que le Norvégien sera disponible à seulement 75M€, ces opérations vont toutefois coûter énormément d’argent. Des liquidités que Florentino Pérez cherche et pourrait trouver.

Un grand ménage pour Mbappé et Haaland !

Que ce soit en salaires, primes et commissions, Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland vont donc coûter cher au Real Madrid. Si la Casa Blanca a actuellement plusieurs millions d’euros de côté, Florentino Pérez veut encore faire rentrer de l’argent dans les caisses. Et au sein des Merengue, on s’activerait pour cela. En fin de contrat, Marcelo et Gareth Bale ne prolongeront pas, de quoi ainsi économiser de gros salaires. En parallèle, certaines ventes sont espérées comme avec Eden Hazard ou encore Luka Jovic, qui rapporteront alors plusieurs dizaines de millions d’euros. L’opération est en marche.