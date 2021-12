Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid… Quel avenir pour Erling Braut Haaland ?

Publié le 26 décembre 2021 à 19h45 par T.M.

Aujourd’hui au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland ne va pas s’éterniser dans la Ruhr. En coulisse, une grande bataille se déroulerait pour s’offrir les services du Norvégien.

Révélé à Salzourg, Erling Braut Haaland a ensuite rejoint le Borussia Dortmund pour poursuivre sa progression. Depuis son arrivée au BVB, le Norvégien affole les compteurs et à seulement 21 ans, il s’impose comme le meilleur futur numéro 9 du monde. De quoi forcément intéresser du monde, et du beau monde. En effet, aujourd’hui, les plus grands clubs européens seraient à l’affût pour tenter de s’offrir Haaland. Un intérêt intensifié par la présence d’une clause libératoire dans son contrat. Ainsi, dès l’été 2022, Erling Braut Haaland sera disponible pour 75M€, un montant dérisoire pour un joueur de son calibre.

Une concurrence XXL !

La course est donc lancée pour Erling Braut Haaland et il y a du monde au rendez-vous. Comme le10sport.com vous l’a révélé, dans l’optique de la succession de Kylian Mbappé, le joueur du Borussia Dortmund est une option. Mais attention au Real Madrid où Florentino Pérez rêve d’associer Mbappé et Haaland. A côté de cela, le FC Barcelone mise sur la bonne relation entre Joan Laporta et Mino Raiola, agent du Norvégien, qui se sont récemment rencontrés, pour avoir une carte à jouer dans ce dossier. Et il ne faut également pas oublier le Bayern Munich. Habitués à recruter les meilleurs joueurs de Bundesliga, les Bavarois pourraient continuer avec Erling Braut Haaland, qui pourrait ainsi venir assurer la succession de Robert Lewandowski. A voir qui raflera la mise…