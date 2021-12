Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir s’annonce radieux pour le Barça !

Publié le 26 décembre 2021 à 17h45 par T.M.

Aujourd’hui, la situation est complexe au FC Barcelone. Néanmoins, des jours meilleurs arrivent pour le club de Joan Laporta.

Le FC Barcelone n’est clairement plus ce qu’il était il y a quelques années. La gestion catastrophique de Josep Maria Bartomeu a plongé le club catalan dans une terrible crise. De retour au poste de président du Barça, Joan Laporta doit aujourd’hui reconstruire sur un véritable champ de ruines. Et en plus, il faut faire sans Lionel Messi. Alors qu’on pensait que l’Argentin allait terminer sa carrière chez les Blaugrana, cela n’a pas pu se faire pour des raisons économiques. Aujourd’hui, Barcelone tente donc de se reconstruire et pour cela, les Catalans comptent sur Xavi. Toutefois, actuellement, l’entraîneur barcelonais dispose d’un effectif avec de nombreuses carences, cela s’en ressent donc sur les performances sportives.

La jeunesse du Barça au pouvoir

C’est compliqué pour le FC Barcelone. Mais d’ici peu, cela pourrait bien s’inverser pour le club catalan et ce grâce à sa génération dorée qui pointe le bout de son nez et commence à prendre le pouvoir. Ansu Fati, Gavi, Pedri, Nico, Araujo, Ezzalzouli… Ces joueurs incarnent l’avenir du Barça, mais ils sont déjà le présent. Difficile donc pour eux, qui sont très jeunes de tout faire. Bien qu’ils impressionnent déjà pour leur jeune âge, cela ne suffit pas toujours. Il n’empêche qu’ils font déjà preuve d’un énorme talent et d’une immense maturité. Une fois qu’ils auront alors un peu plus d’expérience, cela pourrait faire très mal à Barcelone.