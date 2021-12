Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va boucler un dossier à 1 milliard d’euros !

Publié le 22 décembre 2021 à 5h15 par T.M.

A Barcelone, on travaille actuellement sur la prolongation de Gavi, le nouveau joyau blaugrana. Et Joan Laporta toucherait au but.

A 17 ans, Gavi est le nouveau joyau du FC Barcelone. Malgré son jeune âge, le déjà international espagnol impressionne tout le monde. Et son avenir est d’ailleurs l’un des gros sujets. Actuellement, Gavi est sous contrat jusqu’en 2023 avec seulement une clause libératoire de 50M€. Le Barça cherche donc à remédier cela et Xavi a bien souligné l’importance de cette prolongation : « Nous devons agir, mais maintenant. Si nécessaire, nous mettrons de l'argent ensemble. Nous ne pouvons pas perdre ce type de joueur. Ils doivent être la base de l'avenir du club. Je comprends et je sais que le club travaille très bien pour la prolongation de Gavi. Il est fondamental pour l’équipe ».

Le Barça sécurise Gavi !