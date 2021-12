Foot - Mercato

Mercato - OM/PSG/ASSE : Les principaux joueurs de L1 en fin de contrat…

Publié le 26 décembre 2021 à 7h00 par T.M.

A partir du 1er janvier, les joueurs étant en fin de contrat pourront négocier avec d’autres clubs et s’engager avec leur future équipe. Et en Ligue 1, cette situation concerne plusieurs joueurs.

Alors que le mercato hivernal s’apprête donc à ouvrir ses portes, les clubs pourront apporter quelques retouches à leur effectif pour la fin de la saison. Mais certains vont également en profiter pour déjà préparer la saison prochaine. En effet, dès le 1er janvier, il est autorisé de négocier avec des joueurs en fin de contrat afin d'acter leur future venue à l’été. Des belles affaires sont ainsi possibles dès le mois de janvier. Et en Ligue 1, il y a certaines opportunités, et pas des moindres, à saisir…

Le gros coup Mbappé !

Et quand il s’agit d’évoquer les joueurs en fin de contrat en Ligue 1, les regards se tournent naturellement vers Kylian Mbappé. Si le PSG fait tout pour le prolonger, le Français semble parti pour s’en aller librement à la fin de la saison. Et au sein du club de la capitale, il y a d’autres exemples comme Angel Di Maria, qui dispose néanmoins d’une année supplémentaire en option, et Xavi Simons, dont l’avenir est flou. Autre grand nom de Ligue 1 à être en fin de contrat : Boubacar Kamara. Le joueur de l’OM devrait enfin s’en aller. Malgré les efforts de Longoria pour le prolonger, Kamara se rapproche du départ. Et les exemples sont nombreux comme avec Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz et Romain Hamouma à l’ASSE, Buraz Yilmaz et José Fonte au LOSC ou encore Jason Denayer et Randal Kolo Muani à l’OL et au FC Nantes.