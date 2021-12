Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi est-il l’entraîneur qu’il faut pour le Barça ?

Publié le 26 décembre 2021 à 3h00 par T.M.

Pour reconstruire le FC Barcelone, Joan Laporta a donc choisi de faire confiance à Xavi. Le bon choix pour le club catalan ?

Aujourd’hui, le FC Barcelone est un véritable champ de ruines. Pour Joan Laporta, la mission est donc compliquée, mais l’objectif est de ramener le club catalan vers les sommets. Pour cela, le président blaugrana avait décidé de repartir avec Ronald Koeman pour cette nouvelle saison. Finalement, cela n’aura duré que quelques mois pour le Néerlandais. Les mauvais résultats s’accumulant au Barça, Laporta a tranché dans le vif et a choisi de se séparer de Koeman. Pour le remplacer, les Blaugrana sont partis au Qatar pour rapatrier Xavi, qui officiait alors à Al Sadd. Ancienne gloire du FC Barcelone, l’Espagnol a ainsi fait son retour au Camp Nou.

Le Barça de retour aux origines !

Désormais, c’est donc Xavi qui est aux commandes au FC Barcelone. Un choix fort de la part de Joan Laporta, qui a choisi de confier les clés du club catalan à un ancien de la maison. Et alors que le Barça commençait à s’égarer, c’est donc Xavi qui devra le remettre sur le droit chemin. Qui de mieux que lui pour redonner son identité au club catalan. L’Espagnol a connu la grand époque du Barça sous les ordres de Pep Guardiola. Aujourd’hui, Xavi pourrait l’imiter et remettant au goût du jour la philosophie de jeu barcelonaise et le jeu axé vers l’avant. De plus, depuis son retour au Camp Nou, l’ancien Barcelonais semble vouloir donner une place importante aux jeunes joueurs et il y a du talent. C’est prometteur…