Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel avenir pour les pépites du PSG ?

Publié le 26 décembre 2021 à 1h45 par T.M.

Au PSG, la gestion de Mauricio Pochettino avec les jeunes joueurs laisse à désirer. De quoi jeter un froid sur l’avenir de certains talents.

Xavi Simons, Edouard Michut, Ismael Gharbi, El Chadaille Btishiabu… Aujourd’hui, le PSG regorge de jeunes talents. Des pépites que l’on a encore du mal à voir avec l’équipe de Mauricio Pochettino. En effet, performants en U19, ces joueurs n’ont pas la confiance de l’Argentin, ce qui lui est d’ailleurs reproché. Et cela ne manque pas d’agacer les observateurs, mais aussi les principaux intéressés, notamment Xavi Simons et Edouard Michut. Une situation qui a alors jeté un froid sur leur avenir au PSG.

Un avenir meilleur loin du PSG ?

A l’été, Xavi Simons et Edouard Michut s’étaient vu promettre de s’entrainer avec l’équipe première. Mais aujourd’hui, c’est en U19 qu’évoluent les deux joueurs parisiens. Une situation qui agace ainsi le Français, au point même d’envisager un départ dès janvier, lui qui a pourtant prolonger à l’été. Pour ce qui est de l’ancien du FC Barcelone, cela pourrait peser dans la balance au moment de signer ou non pour une prolongation alors qu’il est en fin de contrat. Il n’empêche que le PSG veut conserver ses deux pépites, mais pour cela, il faudra trouver les bons arguments. Et ce ne sont pas les deux seules pépites à voir leur avenir être au coeur des interrogations. Ismael Gharbi arrive lui à la fin de son contrat et est actuellement en pleine réflexion. Il y a aussi le cas d’El Chadaille Bitshiabu. Si le défenseur central de 16 ans apprend au quotidien avec les stars du PSG, il ne joue pas. Alors que des formations de Ligue 1 et Ligue 2 seraient intéressées, la question d’un futur prêt pour arriver sur la table…