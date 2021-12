Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ d’une star du projet QSI paraît inévitable…

Publié le 25 décembre 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Mis en concurrence directe avec Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG, Keylor Navas subit de plein fouet le recrutement du gardien italien l’été dernier. Ce qui pourrait l’inciter, à terme, à changer d’air pour retrouver un statut de titulaire indiscutable.

Y a-t-il un malaise chez les gardiens du PSG depuis le recrutement de Gianluigi Donnarumma, lui qui était arrivé libre du Milan AC lors du dernier mercato estival ' Interrogé dans les colonnes de L’Equipe début décembre, l’international italien lâchait ses vérités sur la concurrence directe dont il fait l’objet avec Keylor Navas : « Avec Keylor, j'entretiens un excellent rapport, il n'y a pas le moindre conflit. Il arrive que des gens parlent à tort et à travers, se mettent à imaginer des situations compliquées. On ne peut rien y faire. Mais ce n'est aucunement la réalité. Nous sommes tous les deux amis et tout se passe très bien entre nous » indiquait Donnarumma. Et pourtant, cette situation pourrait ne pas s’éterniser au sein du PSG.

Départ en vue pour Navas ?

En effet, alors qu’il était indiscutable pendant deux ans dans les buts du PSG, Keylor Navas doit désormais partager son temps de jeu avec Donnarumma, lui qui a pourtant été irréprochable emmenant notamment le club de la capitale jusqu’au stade de finale et ensuite demi-finale de Ligue des Champions. Mais du haut de ses 35 ans, Navas ne représente pas forcément l’avenir du PSG contrairement à Gianluigi Donnarumma (22 ans), et malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2024 au Parc des Princes, l’ancien gardien du Real Madrid pourrait donc être amené à changer d’air dans un avenir proche pour aller terminer sa carrière en beauté avec un statut de titulaire indiscutable.

« Tout le monde sait comment ça va se terminer »