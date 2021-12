Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La priorité de Leonardo est identifiée pour remplacer Mbappé !

Publié le 23 décembre 2021 à 16h15 par T.M.

Devant se préparer à un possible départ de Kylian Mbappé, le PSG a visiblement sa priorité pour oublier le Français.

Leonardo l’a répété, il garde encore espoir de prolonger Kylian Mbappé. Cela fait maintenant plusieurs mois que le PSG tenter de convaincre le Français. En vain. Le joueur de Mauricio Pochettino semble avoir la tête à un départ et étant en fin de contrat, rien ne pourra le retenir de s’en aller à l’issue de la saison. Mbappé pourrait alors rejoindre le Real Madrid, tandis que le PSG devra assurer sa succession. Et si la perte sera énorme pour le club de la capitale, Leonardo entend frapper encore plus fort en retour.

Priorité à Haaland !