Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a mis la barre trop haute avec l’opération Neymar !

Publié le 25 décembre 2021 à 4h00 par La rédaction

Recruté par le PSG pour 222M€ à l’été 2017, Neymar reste à ce jour le plus gros transfert de l’histoire du football. Et ce record risque de durer encore un bon moment…

Traumatisé par la fameuse remontada subie en 8e de finale retour de la Ligue des Champions à Barcelone en 2017 et durant laquelle Neymar avait été brillant avec le club catalan, le PSG avait décidé de lancer une contre-attaque légendaire quelques mois plus tard sur le marché des transferts ! En effet, le Qatar avait décidé de lever l’option d’achat de Neymar au Barça, fixée à 222M€, pour recruter la star brésilienne au PSG. Un transfert qui reste, à ce jour, le plus onéreux de l’histoire, mais qui pourra battre ce record ?

Le transfert de Neymar indétrônable ?

Plusieurs profils tels que Kylian Mbappé et Erling Haaland, très courtisés sur le marché des transferts, font office de prétendants solides pour faire tomber ce record de Neymar. Mais l’attaquant français du PSG arrive en fin de contrat et devrait partir libre l’été prochain, tandis qu’Haaland aurait une clause activable à l’été 2022 et qui pourrait lui permettre d’être transféré pour seulement 75M€. En clair, le prix d’achat de Neymar est encore loin d’être battu.