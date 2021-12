Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Salah prêt à jouer un sale tour au PSG pour… Haaland ?

Publié le 24 décembre 2021 à 2h00 par Th.B.

Star de Jürgen Klopp à Liverpool, Mohamed Salah figurerait dans le viseur des dirigeants du PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Cependant, l’Égyptien pourrait jouer un sale tour au Paris Saint-Germain en ajoutant son grain de sel au feuilleton Erling Braut Haaland. Explications.

À l’instar du dernier exercice au cours duquel le PSG se serait déjà penché sur le dossier Mohamed Salah, une piste qui aurait plu aux propriétaires du club de la capitale à Doha, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient remis le couvercle ces dernières semaines en marge de la succession de Kylian Mbappé dont le contrat expirera à l’issue de la saison. D’ailleurs, ce dossier serait susceptible de prendre de l’ampleur puisque Liverpool semble peiner à trouver un terrain d’entente avec le clan Salah au sujet du renouvellement de son contrat prenant fin à l’été 2023. En cas d’absence d’accord d’ici la fin de la saison, The Daily Mirror confiait ces dernières semaines qu’une vente serait alors prise en considération. En parallèle, le10sport.com vous révélait en août dernier que la priorité du PSG pour l’après-Mbappé était et serait toujours Erling Braut Haaland.

Salah voudrait que Haaland signe à Liverpool !